Председатель СК РФ назвал политикой двойных стандартов отказ ФРГ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с критикой в адрес немецких властей по поводу того, что Берлин отказывается выплачивать компенсации всем пережившим блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
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