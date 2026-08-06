«Что-то может пойти не так»: для кого опасны ретриты и почему

Ретриты могут помочь отвлечься от повседневной суеты и снизить уровень стресса, однако в некоторых случаях подобные практики способны не только не решить внутренние проблемы, но и усугубить психологическое состояние.
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