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Пятый канал

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«Что-то может пойти не так»: для кого опасны ретриты и почему

«Что-то может пойти не так»: для кого опасны ретриты и почему

Ретриты могут помочь отвлечься от повседневной суеты и снизить уровень стресса, однако в некоторых случаях подобные практики способны не только не решить внутренние проблемы, но и усугубить психологическое состояние.

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