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Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Минск», ЦСКА в гостях сыграет с «Самарой»

Российский «Уралмаш» примет белорусский «Минск», столичный ЦСКА в гостях сыграет с «Самарой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Уралмаш – Минск Дата проведения 7 января, 15.

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