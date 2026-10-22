Врач сообщил, когда в России будет пик заболеваемости гриппомПик заболеваемости гриппом в этом сезоне ожидается в конце декабря и начале января.
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