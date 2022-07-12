Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг – последний кусок пиццы, без него «Лейкерс» останутся голодными»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст описал ситуацию, в которой находятся «Лейкерс» в нынешнее межсезонье. Калифорнийцы пытаются выменять у «Бруклина» разыгрывающего Кайри Ирвинга, но, по слухам, не готовы расставаться с компенсацией в виде драфт-пиков.