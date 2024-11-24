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«Наполи» лидирует в Серии А, опережая «Аталанту», «Интер», «Фиорентину» и «Лацио» на 1 очко. «Юве» отстает на 4 балла, «Милан» – на 10 при игре в запасе

«Наполи» лидирует в Серии А, опережая «Аталанту», «Интер», «Фиорентину» и «Лацио» на 1 очко. «Юве» отстает на 4 балла, «Милан» – на 10 при игре в запасе

Команда Антонио Конте одолела «Рому» в воскресенье – 1:0. На ее счету 29 очков. По 28 баллов набрали «Аталанта», «Интер», «Фиорентина» и «Лацио».

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