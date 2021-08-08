Олимпийское золото для врачей: челябинцы опубликовались в британском журнале

Два профессора южноуральского медвуза впервые оказались на страницах авторитетного издания В том, что российские врачи одни из лучших в мире, сомневаться не приходится.
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