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Олимпийское золото для врачей: челябинцы опубликовались в британском журнале

Олимпийское золото для врачей: челябинцы опубликовались в британском журнале

Два профессора южноуральского медвуза впервые оказались на страницах авторитетного издания В том, что российские врачи одни из лучших в мире, сомневаться не приходится.

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