В Крыму задержали агента ЦИПСО

АндрейБорков

Крым это практически прифронтовая территория, почему бы этого урода не оприходовать по законам военного времени? Допросить с пристрастием и за баню, в ров с пулей в башке. А в СМИ официально сообщить, что террорист и диверсант (как его там?) расстрелян по законам военного времени.