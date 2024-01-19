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Крымское информационное агентство

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В Крыму задержали агента ЦИПСО

В Крыму задержали агента ЦИПСО

Сотрудниками Центра противодействия экстремизма МВД РК и ФСБ Крыма задержан действующий агент ЦИПСО. Фото: соцсетиКак сообщает Telegram-канал «Крымский СМЕРШ», мужчину 1988 года рождения зовут Н.

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Комментарии
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АндрейБорков
Крым это практически прифронтовая территория, почему бы этого урода не оприходовать по законам военного времени? Допросить с пристрастием и за баню, в ров с пулей в башке. А в СМИ официально сообщить, что террорист и диверсант (как его там?) расстрелян по законам военного времени.
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