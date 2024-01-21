Бунт устроили "опытные из Британии": Таджикистан вычислил провокаторов на заводе в России

В Василий Те, кому положено этим интересоваться, получают свою денежку за нелегальную выдачу российских паспортов, им просто некогда.

Александр Ляшенко "Стало известно, что 25 из них после переговоров с руководством предприятия снова трудоустроены на заводе" эта толерантность России вылезет боком, диаспора как хвостом виляет телом.Это преступная практика, пора с ней заканчивать! чемодан,вокзал, аул!