Царьград ФОТО: ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Таджикистан назвал виновных в забастовке на заводе под Ростовом.
Бунт устроили "опытные из Британии": Таджикистан вычислил провокаторов на заводе в России
Комментарии
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В
Василий
Те, кому положено этим интересоваться, получают свою денежку за нелегальную выдачу российских паспортов, им просто некогда.
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6 час.
Александр Ляшенко
"Стало известно, что 25 из них после переговоров с руководством предприятия снова трудоустроены на заводе" эта толерантность России вылезет боком, диаспора как хвостом виляет телом.Это преступная практика, пора с ней заканчивать! чемодан,вокзал, аул!
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6 час.
Гарибян Сусанна
Когда кончится этот бардак, чего ждём? Всех участников забастовки вон из России. Пусть права качают дома. А места на заводе с удовольствием займут русские люди из города и окрестных сёл. Давайте уже думать о своих людях, а не о чужаках.
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5 час.
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