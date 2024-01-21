Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бунт устроили "опытные из Британии": Таджикистан вычислил провокаторов на заводе в России

Бунт устроили "опытные из Британии": Таджикистан вычислил провокаторов на заводе в России

Царьград ФОТО: ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Таджикистан назвал виновных в забастовке на заводе под Ростовом.

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Комментарии
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В
Василий
Те, кому положено этим интересоваться, получают свою денежку за нелегальную выдачу российских паспортов, им просто некогда.
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6 час.
Александр Ляшенко
&quot;Стало известно, что 25 из них после переговоров с руководством предприятия снова трудоустроены на заводе&quot; эта толерантность России вылезет боком, диаспора как хвостом виляет телом.Это преступная практика, пора с ней заканчивать! чемодан,вокзал, аул!
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6 час.
Гарибян Сусанна
Когда кончится этот бардак, чего ждём?  Всех участников забастовки вон из России. Пусть права качают дома. А места на заводе с удовольствием займут русские люди  из города и окрестных сёл. Давайте уже думать о своих людях, а не о чужаках.
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5 час.

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