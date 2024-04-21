BMJ: низкие дозы эскетамина помогают мамам с предродовой депрессией

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале BMJ, однократная низкая доза эскетамина после родов снижает количество депрессивных эпизодов через 42 дня после родов у матерей с пренатальной депрессией.
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