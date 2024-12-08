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На масс-старт: этап биатлонного КР завершился успехом Поварницына

На масс-старт: этап биатлонного КР завершился успехом Поварницына

В Ханты-Мансийске 8 декабря шестью гонками завершился второй этап Кубка России по биатлону. На прошлой неделе спортсмены соревновались в спринтах и различных вариациях смешанных эстафет, в эти выходные программа соревнований была куда более привычной для зрителей со стажем — сразу две личные контактные гонки: пасьют и масс-старт.

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