На масс-старт: этап биатлонного КР завершился успехом Поварницына

В Ханты-Мансийске 8 декабря шестью гонками завершился второй этап Кубка России по биатлону. На прошлой неделе спортсмены соревновались в спринтах и различных вариациях смешанных эстафет, в эти выходные программа соревнований была куда более привычной для зрителей со стажем — сразу две личные контактные гонки: пасьют и масс-старт.