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Народный Тарас Бульба Советского Союза. 85 лет Богдану Ступке

Народный Тарас Бульба Советского Союза. 85 лет Богдану Ступке

27 августа 1941 года родился Богдан Сильвестрович Ступка. Он стал выдающимся актёром, сыграл десятки ролей в театрах Львова и Киева, а также в советских, украинских и российских фильмах, оставшись для целого поколения Тарасом Бульбой из одноимённой картины .

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