Народный Тарас Бульба Советского Союза. 85 лет Богдану Ступке

27 августа 1941 года родился Богдан Сильвестрович Ступка. Он стал выдающимся актёром, сыграл десятки ролей в театрах Львова и Киева, а также в советских, украинских и российских фильмах, оставшись для целого поколения Тарасом Бульбой из одноимённой картины .
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