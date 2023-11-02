Татьяна Миткова высказалась о коллегах, которые выступили против России

Известная телеведущая и руководитель информационного вещания одного из федеральных телеканалов Татьяна Миткова откровенно поговорила с Вячеславом Манучаровым о бывших коллегах, которые открыто выступают против России, встав на сторону Украины.
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