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Татьяна Миткова высказалась о коллегах, которые выступили против России

Татьяна Миткова высказалась о коллегах, которые выступили против России

Известная телеведущая и руководитель информационного вещания одного из федеральных телеканалов Татьяна Миткова откровенно поговорила с Вячеславом Манучаровым о бывших коллегах, которые открыто выступают против России, встав на сторону Украины.

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