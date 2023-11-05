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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Воскресное

Не выходит каменный цветок у пиндосов. И у Нетаньяху, которого они поддерживают, тоже.Та самая мировая общественность, о которой они так любят вещать, на стороне палестинских детей.

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