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Царьград

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Мирошник раскрыл жестокие методы пыток в украинских тюрьмах

Мирошник раскрыл жестокие методы пыток в украинских тюрьмах

Посол Родион Мирошник сообщил о жестоких пытках, применяемых к российским военнопленным в тайных тюрьмах на Украине: электрические стулья, травля собаками.

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