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SUSANIN

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14 техникумов в Удмуртии смогут принять выпускников 9-х классов, не сдавших ОГЭ

14 техникумов в Удмуртии смогут принять выпускников 9-х классов, не сдавших ОГЭ

Ижевск. Удмуртия. Определены 14 колледжей Удмуртии, которые смогут обучить рабочей профессии выпускников девятых классов, не сдавших ОГЭ.

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