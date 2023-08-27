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Самое интересное начнется после заката: какие фильмы выбрать приморцам в «Ночь кино»?

Самое интересное начнется после заката: какие фильмы выбрать приморцам в «Ночь кино»?

27 августа в России отмечают День российского кино. По традиции с вечера 26 числа на территории всей страны развернется масштабная акция «Ночь кино».

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