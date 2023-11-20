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The New York Times: ВС РФ создали вокруг своих позиций «радиоволновой пузырь», выводя из строя украинские беспилотники

The New York Times: ВС РФ создали вокруг своих позиций «радиоволновой пузырь», выводя из строя украинские беспилотники

В течение нескольких месяцев БПЛА, поставляемые немецкой технологической фирмой Quantum Systems, безотказно работали для Вооруженных сил Украины, пикируя в воздухе, чтобы обнаружить российские танки и живую силу.

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