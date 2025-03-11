Юрий Светов: «Атака Украины с их точки абсолютно логична»

Нынешней ночью была совершена одна из самых массированных атак украинских беспилотников на территорию России — 337 БПЛА, не менее 100 из которых было направлено на Москву Политолог Юрий Светов считает, что Украина пытается доказать американцам что они могут обходиться без их оружия и системы передачи разведданных.
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