Роскосмос: Федяев приготовил торты для праздников на МКС

Космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев поделился, как команда МКС отметила события, готовя торты. NASA подтвердило, что они были вкусными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Bloomberg: ФСБ за...
- Аптека в чемодане...
- Ч Пиотровский возгл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым