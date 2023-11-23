Главком нацистских формирований киевского режима Валерий Залужный указал на тот факт, что для нацистов положение дел в местах ведения сражений оказалось сложным, но они всё ещё имеют возможность держать его под контролем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии