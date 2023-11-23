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Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной, но контролируемой

Залужный назвал ситуацию для ВСУ затруднительной, но контролируемой

Главком нацистских формирований киевского режима Валерий Залужный указал на тот факт, что для нацистов положение дел в местах ведения сражений оказалось сложным, но они всё ещё имеют возможность держать его под контролем.

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