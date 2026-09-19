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Царьград

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Politico: секретные детали F-35 отправили в Китай по ошибке

Politico: секретные детали F-35 отправили в Китай по ошибке

Секретные детали для истребителей F-35 из Австралии по ошибке отправили в Гонконг, вызывая расследование в Конгрессе.

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