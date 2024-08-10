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Полиция задержала избившего пенсионерку таджика, но сразу же отпустила. Русская община пришла на помощь

Полиция задержала избившего пенсионерку таджика, но сразу же отпустила. Русская община пришла на помощь

Очередная дичайшая по своей сути история произошла на просторах нашей великой и необъятной Родины. На этот раз жертвой древних традиций в рамках культурного обмена стала пенсионерка, которая просто вышла подышать воздухом, но что-то пошло не так.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
для быдла в погонах он, получается - свой.
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7 час.
Natalija Osminina
Чему удивляться, если МВД  десятилетие крышует мигрантов, наживаясь на этом.
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6 час.
Александр Котов
Это продажные менты
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6 час.

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