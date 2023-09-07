Айнур Курманов. Премьер Никол Пашинян приступил к активной фазе вытеснения военно-политического присутствия России из Армении и Карабаха под предлогом неисполнения Москвой и ОДКБ своих обязательств.
Пашинян приступил к осуществлению операции по переходу Армении в стан врагов России
Комментарии
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Валерий Сорокин
Да, а нужна ли наша база в н.к. И переедешь ли ты сам туда, с о своей родней.
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6 час.
Гарибян Сусанна
А разве может этот полудурок, признав Карабах азербайджанским, требовать ухода русских оттуда?
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6 час.
Vlad
работают "пацаны" системно, не на пятки наступают, на пальцы! Только, вроде, голову вытянули как тут-же хвост увяз! А всё потому что нельзя быть немножко беременным! Или ты(Вы) меняешь систему и идешь до победного или кто тебе(Вам) виноват!
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5 час.
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