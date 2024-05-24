Пресса США: Российские военные всё чаще нарушают работу Starlink ВСУ

Российская армия все чаще нарушает работу используемой ВСУ системы спутникового интернета Starlink. Как сообщает американская пресса, впервые это произошло на начальных этапах наступательной операции в Харьковской области, когда перебои в работе Starlink застали врасплох и дезориентировали ВСУ.
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