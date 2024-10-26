СССР-Россия
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СССР-Россия

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  • Надежда
    Язык хозяина!)🤠Нарратив спятивши...
  • Надежда
    Как обычно, завистники-русофобы уже поделили Россию!( Гегемон "забирает" все самые доходные места, эуропе - то, что з...Хочу опять дружит...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    А почему "девиз" на английском? хохлостан выучил англ. язык?😁Нарратив спятивши...

Хочу опять дружить с Россией!

Хочу опять дружить с Россией!

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. Через 4 месяца будет три года великого противостояния России всей западной коалиции.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Эта моя идея про Пенсионный Фонд России находится в Российской Общественной Инициативе (РОИ) на экспертизе и думаю, что её забанят потому, как там в её комиссию входят депутаты ГД,
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14 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Кто ж в России теперь поверит в искренность намерений европейцев? Хотели на развале России свои дела поправить ну-ну...
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10 час.
Надежда
Как обычно, завистники-русофобы уже поделили Россию!( Гегемон &quot;забирает&quot; все самые доходные места, эуропе - то, что захочет дать заокеанский хозяин, остальным табакам-по кусочку с барского стола) Но... что-то пошло не по плану, ожидания жадных и завистливых русофобов скорого переворота в России от голода и холода не оправдались! Наоборот, народ снова проголосовал за Путина и помогает воинам победить недобитый в свое время фашизм!✌️🇷🇺
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1 час.

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