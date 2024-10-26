Здравствуйте, мои дорогие читатели. Через 4 месяца будет три года великого противостояния России всей западной коалиции.
Хочу опять дружить с Россией!
Комментарии
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Игорь Максаков
Эта моя идея про Пенсионный Фонд России находится в Российской Общественной Инициативе (РОИ) на экспертизе и думаю, что её забанят потому, как там в её комиссию входят депутаты ГД,
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14 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Кто ж в России теперь поверит в искренность намерений европейцев? Хотели на развале России свои дела поправить ну-ну...
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10 час.
Надежда
Как обычно, завистники-русофобы уже поделили Россию!( Гегемон "забирает" все самые доходные места, эуропе - то, что захочет дать заокеанский хозяин, остальным табакам-по кусочку с барского стола) Но... что-то пошло не по плану, ожидания жадных и завистливых русофобов скорого переворота в России от голода и холода не оправдались! Наоборот, народ снова проголосовал за Путина и помогает воинам победить недобитый в свое время фашизм!✌️🇷🇺
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1 час.
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