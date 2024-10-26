Хочу опять дружить с Россией!

Эта моя идея про Пенсионный Фонд России находится в Российской Общественной Инициативе (РОИ) на экспертизе и думаю, что её забанят потому, как там в её комиссию входят депутаты ГД,

ТМ Кто ж в России теперь поверит в искренность намерений европейцев? Хотели на развале России свои дела поправить ну-ну...

Надежда

Как обычно, завистники-русофобы уже поделили Россию!( Гегемон "забирает" все самые доходные места, эуропе - то, что захочет дать заокеанский хозяин, остальным табакам-по кусочку с барского стола) Но... что-то пошло не по плану, ожидания жадных и завистливых русофобов скорого переворота в России от голода и холода не оправдались! Наоборот, народ снова проголосовал за Путина и помогает воинам победить недобитый в свое время фашизм!✌️🇷🇺