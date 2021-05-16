"Без копейки в кармане": 3 знака зодиака, деньги которых звезды "приберут к рукам" в мае

"Без копейки в кармане": 3 знака зодиака, деньги которых звезды "приберут к рукам" в мае

Астрологи назвали знаки зодиака, которым в конце мая придется потуже затянуть пояса. Представители 3 созвездий будут вынуждены экономить буквально на всем.

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