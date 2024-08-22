В ГД внесут законопроект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Государственную Думу (ГД) законопроект, согласно которому мигрантов можно будет лишать гражданства за преступления, связанные с сексуальным насилием.
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