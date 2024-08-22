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В ГД внесут законопроект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

В ГД внесут законопроект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Государственную Думу (ГД) законопроект, согласно которому мигрантов можно будет лишать гражданства за преступления, связанные с сексуальным насилием.

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Комментарии
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владимир рогачев
&quot;лишать гражданства&quot;-значит он гражданин России,а за сексуальное насилие у нас существует  уголовное наказание.Пусть сначала отсидит,а потом уже лишать гражданства. Понятие &quot;встал на путь исправления&quot; для мигрантов быть не должно.
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