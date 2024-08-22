В ГД внесут законопроект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

владимир рогачев

"лишать гражданства"-значит он гражданин России,а за сексуальное насилие у нас существует уголовное наказание.Пусть сначала отсидит,а потом уже лишать гражданства. Понятие "встал на путь исправления" для мигрантов быть не должно.