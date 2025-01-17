Украина теряет обещанные Западу месторождения

Олег Исайченко 16 января 2025 г., 18:20 Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами Наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых.