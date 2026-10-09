«Ситуация критическая»: как гуманитарная катастрофа в Алешках превратилась в инструмент информационной войны Небольшой городок Алешки, что в Херсонской области, в последние несколько недель все чаще мелькает в заголовках российских, украинских и западных СМИ.
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