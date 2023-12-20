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В Великом Новгороде автоинспекторы задержали угонщика ВАЗ-2106: он был "под наркотиками"

В Великом Новгороде автоинспекторы задержали угонщика ВАЗ-2106: он был "под наркотиками"

По информации руководителя пресс-службы УГИБДД по Новгородской области Татьяны Лапиной, водитель, двигавшийся на автомобиле ВАЗ-2106 по улице Кочетова в областном центре, был остановлен инспекторами ДПС 19 декабря в 23.

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