В Великом Новгороде автоинспекторы задержали угонщика ВАЗ-2106: он был "под наркотиками"

По информации руководителя пресс-службы УГИБДД по Новгородской области Татьяны Лапиной, водитель, двигавшийся на автомобиле ВАЗ-2106 по улице Кочетова в областном центре, был остановлен инспекторами ДПС 19 декабря в 23.
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