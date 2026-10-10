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Курские новости

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В Железногорске полицейские нашли восьмилетнюю девочку без присмотра

В Железногорске полицейские нашли восьмилетнюю девочку без присмотра

Восьмилетняя девочка была одета не по погоде и не знала свой адрес, её родители привлечены к административной ответственности.

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