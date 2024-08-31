В Тамбовской области возрождают популяцию сапсанов

В сентябре первая партия редчайших соколов пополнит биологическое разнообразие Тамбовской области. Накануне в присутствии представителя Росприроднадзора состоялась передача трех особей сапсана из Питомника хищных птиц Государственного природного заповедника "Галичья гора" в Тамбовский Центр охраны хищных птиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии