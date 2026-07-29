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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухамадуллин о ЧМ по футболу: «Болел за Месси, жаль, что Аргентина проиграла в финале. Групповой этап вообще не понравился, матчи скучные и их слишком много»

Хоккеист « Эдмонтона » Шакир Мухамадуллин поделился мыслями о чемпионате мира по футболу-2026. В финале сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0).

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