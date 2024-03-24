Алла Пугачева быстро отреагировала на высказывания Стаса Михайлова, но решила не комментировать теракт, в результате которого погибло более 130 человек.
Пока вся страна скорбит, что делает Пугачева
Комментарии
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Людмила Абрамова
зачем ей что то писать. у нее нет Родины, да и кому интересны ее высказывания..прекратите ее постить..тошнит уже от нее и остальных предательских морд
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15 час.
ВК
Вад Кук
Зачем про нее писать для таких самое страшное это забвение
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13 час.
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