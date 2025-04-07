Бородавки и рак: как безобидные наросты могут стать смертельной угрозой?

⚠ Внимание! Эта информация может спасти вам жизнь. Вы думаете, что бородавки и папилломы – это просто косметический дефект? Что их можно просто удалить у косметолога и забыть? Огромная ошибка! 🚨 Тысячи людей каждый год сталкиваются с диагнозом "рак кожи".