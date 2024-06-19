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Евросовет не смог определить главные должности в блоке после выборов

Евросовет не смог определить главные должности в блоке после выборов

Вчера 591 прочитал 17 июня лидеры ЕС собрались за ужином в Брюсселе, чтобы определить ключевые должности в блоке после выборов в Европарламент, которые показали успех правых.

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