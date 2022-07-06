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В ООН обеспокоены арестами на Украине за поддержку России

В ООН обеспокоены арестами на Украине за поддержку России

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о серьезной обеспокоенности вопросом политических заключенных, которые арестованы Службой безопасности Украины по подозрению в поддержке российских властей.

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