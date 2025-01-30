Елена Коган: Я начинала свою карьеру с визового центра Великобритании

Елена Коган - руководитель визово-иммиграционного сервиса «Виза быстро». Более 9 лет компания оказывает консультационные услуги, занимается оформлением документов для подачи на визы в разные страны, на российский загранпаспорт, вид на жительство и получение гражданства.