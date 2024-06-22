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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» – 3-я команда в истории НХЛ, сделавшая 3-3 после 0-3 в финале. «Торонто» в 1942 году выиграл Кубок Стэнли, «Детройт» в 1945-м уступил в 7-м матче

«Ойлерс» обыграли «Флориду» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:1, 3-3). Канадский клуб перевел серию в седьмой матч, уступая 0-3 после трех игр.

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