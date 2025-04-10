📢29 апреля с 10.00 до 14.00 у новоаннинцев будет возможность увидеть исторический состав, пропитанный духом Победы.
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📢29 апреля с 10.00 до 14.00 у новоаннинцев будет возможность увидеть исторический состав, пропитанный духом Победы.