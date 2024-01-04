«Как перевоспитать негодяев»: о проблеме нападений мигрантов на участников СВО

Леонид Никитин

Если жестко наказывать чиновников и силовиков, которые покрывают за взятки мигрантов, то эффект будет больше и лучше. Мигранты думают, что если они купили власти и силовиков в каком то регионе, то они всю Россию купили! На фронте они так же начнут покупать всех кто командует и разложат армию, а толк от них там только минусовый, вспомните Советскую армию, что там чурки творили.