Сообщения о нападениях мигрантов на участников СВО (эти нападения уже не раз заканчивались тяжёлыми увечьями и даже гибелью наших бойцов), об изменниках, шпионящих в пользу врага и просто негодяях, пытающихся дискредитировать Россию и её армию, давно стали рутиной.
«Как перевоспитать негодяев»: о проблеме нападений мигрантов на участников СВО
Комментарии
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ЮБ
Юлия Бенгард
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17 час.
Леонид Никитин
Если жестко наказывать чиновников и силовиков, которые покрывают за взятки мигрантов, то эффект будет больше и лучше. Мигранты думают, что если они купили власти и силовиков в каком то регионе, то они всю Россию купили! На фронте они так же начнут покупать всех кто командует и разложат армию, а толк от них там только минусовый, вспомните Советскую армию, что там чурки творили.
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16 час.
radiofree RF
Только посадки с большими сроками и выдворение из России иначе не поможет ничего.
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11 час.
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