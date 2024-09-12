Бизнес-омбудсмен Республики Карелия помогла предпринимателю разобраться в основаниях переквалификации договора подряда в трудовой договор

Договор возмездного оказания услуг и трудовой договор имеют существенные различия. Об этом в ходе рабочей встречи, организованной Уполномоченным по защите прав предпринимателей, рассказала руководитель Государственной инспекции труда в Республике Карелия Татьяна Черечукина.
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