Бизнес-омбудсмен Республики Карелия помогла предпринимателю разобраться в основаниях переквалификации договора подряда в трудовой договор

Договор возмездного оказания услуг и трудовой договор имеют существенные различия. Об этом в ходе рабочей встречи, организованной Уполномоченным по защите прав предпринимателей, рассказала руководитель Государственной инспекции труда в Республике Карелия Татьяна Черечукина.