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Финляндия расследует пранк Вована и Лексуса с главой МИД страны

Финляндия расследует пранк Вована и Лексуса с главой МИД страны

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии начало расследование в отношении пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), которые разыграли главу ведомства Элину Валтонен от лица африканского политика.

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