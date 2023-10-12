Финляндия расследует пранк Вована и Лексуса с главой МИД страны

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии начало расследование в отношении пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), которые разыграли главу ведомства Элину Валтонен от лица африканского политика.
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