Родственники не оставляют надежду разыскать пропавшего приморца

В Уссурийске разыскивают мужчину, пропавшего в начале октября нынешнего года. 43-летний Сергей Науменков перестал выходить на связь с родственниками и не найден до сих пор, сообщили ИА UssurMedia волонтеры "ПримПоиска".
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