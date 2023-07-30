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Прохазка – о победе Перейры: «Неважно кто, я иду»

«Неважно кто, я иду», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Иржи Прохазка. Напомним, что сейчас титул UFC в полутяжелом весе вакантен.

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