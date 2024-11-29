Сезон зимних видов отдыха в Братске: открытие всех лыжных и горнолыжных комплексов

С наступлением зимы Братск подготовился к встрече активных и спортивных жителей и гостей города. Все муниципальные лыжные базы — «Лесная», «Спартак», «Снежинка» и «Северный Артек» — распахнули свои двери для любителей зимних видов спорта.
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