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Квартира, дом, дача

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Креативность матушки-природы не знает границ: 15+ существ с внешностью, которую трудно забыть

Креативность матушки-природы не знает границ: 15+ существ с внешностью, которую трудно забыть

Природа – настоящий художник-экспериментатор! Иногда она создает грациозных лебедей или величественных тигров, а иногда – существ, глядя на которых хочется спросить: «Ты точно с этой планеты?» 🧐 От огромных глаз до причудливых узоров на теле – некоторые животные выглядят так, словно их придумали фантасты или художники комиксов.

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алексей алексей
И такие бывают...
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