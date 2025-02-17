В АдГ предостерегли Германию от поставок ракет Taurus Украине

Поставка крылатых ракет Taurus на Украину напрямую вовлечет Германию в конфликт. Об этом 16 февраля заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель.
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