TAC: главная задача НАТО не Россия, а собственное выживание

Напыщенный саммит НАТО показал, что блок намерено продолжать действовать так, как будто альянс главенствует в мире, сформированном его успехами, демонстрируя слепую настойчивость в том, что объединение не только необходимо, но и всегда было на стороне необходимости и закона.
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